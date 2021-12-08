Terörle mücadele edildiği gibi stokçularla da mücadele edilerek en ağır cezalar verilmelidir

Yaklaşık iki yıldır tüm dünya koronavirüs pandemisi ile mücadele ediyor. İki yıldır milyonlarca insan bu hastalıktan hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Bu hastalık insanın sağlığını yaşamını tehdit etmiyor sadece, insanları geçim ve yaşam konusunda tehlikeyle baş başa bırakıyor.

Pandemi nedeniyle birçok iş yerlerinin kapanması, imalatın düşmesi bir gıda sıkıntısının yaşanmasına sebep oldu. İki yılın ardından iş yerlerinin açılması imalatın tekrar başlamasıyla yaşanan sıkıntıların azalacağını beklerken, birden bire tüm dünya iki yıldır üretemeyen satıp kazanamayan aç gözlü stokçular ortaya çıktı. Pandeminin etkisiyle ettikleri zararları birden kazanma pahasına arka arkaya yaptıkları zamlarla, insanları özellikle gıda konusunda sıkıntıya sokmaya başladılar.

Bu pahalılığa son zamlarda aç gözlü stokçuların her gün zam gelen mallarını depolarında stoklayarak kar etme isteği neden oldu. Vatandaşlar, malların pahalı almasına karşın istedikleri gıda maddelerine ulaşamamaya başladılar.

Aslına bakarsanız Türkiye'de gıda sıkıntısı yok. Ancak Türkiye'de stokçular ve fırsatçılar almış başını gidiyor. Stokçulara seslenmek, istiyorum: Elinizdeki ürünler mart ayında elinizde patlayacak. Elinizdeki ürünleri bir an önce piyasaya sürün ve zarar etmeyin.

Böyle stokçuluk yapanların ürünlerinin üzerindeki yerli üretim ibaresi kaldırılsın, kaldırılsın ki insanımız kimin stokçu, kimin değil bilsin ve ona göre alışveriş yapsın. Böylece, fâhiş fiyatların önüne geçmek bir nebze mümkün olur.

Sadece onlarda sorun yok. Yağlara zam gelecek diye hepimiz 3'er, 4'er alırsak zam üstüne zam niye yapmasın bazı fırsatçılar.

Ben sadece bu işin cezalarla önleneceğini düşünmüyorum. Burada birtakım stokçular var, birtakım vurguncular var. Bu konuda ekonomik tedbirler alınmalı ve bunların yaptıkları stokların ellerinde patlamasını gerektirecek birtakım uygulamalara geçilmeli.

Bu ülkenin bir vatandaşı olarak seçmiş olduğumuz hükümetten isteğimiz, nasıl ki terör ile mücadele kararlılık ile sürüyorsa bu stokçular ve fırsatçı malum Zincir marketler ile aynı şekilde mücadele edilmeli. Bu stokçuların, malları stoklayarak satmamaları hükümeti devirmeye yönelik bir eylemdir.