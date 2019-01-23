Terörle Mücadele Güçleri Kerkük’ten çekildi

Irak Başbakanlığı, Terörle Mücadele Güçlerinin görevlerini tamamladığı bildirilerek şehirden çekildikleri açıkladı.

Irak Başbakanlığından bir yıldır Kerkük'te güvenliği sağlamakla görevli olan Terörle Mücadele Güçlerinin, barışı sağlama görevlerini tamamladıkları açıklandı. Açıklamada, çekilen gücün yerine şehre, Genelkurmay Başkanının onayıyla 61'inci Tugayın kaydırılacağı bildirildi. 61'inci Tugayın görevine başlamak için kentte keşif yapmaya başladığı aktarıldı.

Kerkük, Irak Federal hükumeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bölgelerin başında yer alıyor. Kerkük kenti, Eylül 2017de IKBY'nin gerçekleştirdiği tartışmalı bağımsızlık referandumu ardından Irak Terörle Mücadele Güçleri şehre gelmiş, Peşmerge güçleri geri çekilmişti.

Kaynak: İHA