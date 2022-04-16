Terörle Mücadele Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Terörle Mücadele Polisi görev tanımı nedir, Terörle Mücadele Polisi ne iş yapar, Terörle Mücadele Polisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Terörle Mücadele Polisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Terörle Mücadele Polisi Tanımı;

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Terörle Mücadele Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Terörle Mücadele Polisi Maaşları

Terörle Mücadele Polisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Terörle Mücadele Polisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Terörle Mücadele Polisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.03

Meslek Adı :

Terörle Mücadele Polisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Terörle Mücadele Polisi, devletin bütünlüğünü ve kamu düzenini bozmaya, anayasal düzeni değiştirmeye yönelik örgütlü veya bireysel suçları engelleme, suç işleyenleri tespit etme, yakalama, sorgulama ve gerekli tahkikatı yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Terörle Mücadele Polisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Araç, gereç ve ekipmanın periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

b) Cumhuriyet Savcılığı ile koordinasyonu sağlamak,

c) İhbarları almak,

d) Ekipleri bilgilendirmek,

e) Kamudan gelen talep ve şikayetleri cevaplandırmak,

f) Aranan şahısları tespit etmek,

g) Sanık kimlik bilgilerini tespit etmek,

h) Suç faillerini tespit etmek,

i) Şahısları zararsız hale getirmek,

j) Olay yeri güvenlik önlemlerini almak,

k) Olay yerinde sorgulama yapmak, olay tutanağı hazırlamak,

l) Yakalama ve gözaltına alma işlemleri yapmak,

m) Sorgulama işlemleri yapmak,

n) Maddi delilleri hukuki anlamda kullanılır hale getirmek,

o) Hazırlık tahkikatı işlemlerini yapmak,

p) Arşiv ve dokümantasyon faaliyetlerini yürütmek,

q) Olay yerinde çalışma yapmak,

r) Psikolojik harekat çalışması yapmak,

s) Genel asayişi önleyici hizmetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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