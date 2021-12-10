'Terörü bu topraklardan temizleyeceğim' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu: Terörü örgütleyen siyasi parti ile birlikte olup terörü temizleyemezsin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'ta düzenlenen bombalı terör saldırısını anımsattığı bir paylaşımda bulunarak terörü bu topraklardan temizleyeceğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek imkansızdır" ifadeleri sonrası paylaşımda bulunduğu dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"10 Aralık 2016'da, Beşiktaş'ta hain terör örgütünün saldırıları sonucu şehit olan polis ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ahdimdir, terörü bu topraklardan temizleyeceğim; şehit yakınları için toplanan bağışlara göz diken zihniyetle de hesaplaşacağım!"

MHP lideri Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya Karayılan'dan ayırt etmek imkansızdır

KILIÇDAROĞLU'NA FLAŞ YANIT

Sosyal medya kullanıcıları bu açıklaması sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

- "Sil Bu tweet i başkan. Terörü örgütleyen siyasi parti ile birlikte olup Terörü temizleyemezsin"

- "Sen, terörle mücadele tezkeresine bile “Hayır” oyu verdin. Sana da dostlarına da kimse inanmıyor Kılıçdaroğlu…"

- "Terör derken, Türk asker ve polisini mi kastettin?"

- "Neden şehit yakınları seni cenazede görmek istemiyor hiç düşündün mü efendi?"