Terörün izleri sempozyumlarla siliniyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ilk defa uluslararası sempozyum düzenlendi. 2 gün sürecek olan sempozyuma dünyanın bir çok bölgesinden akademisyen katıldı.

Yıllarca terörün ağır bedellerinin ödendiği, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şırnak'ın Uludere ilçesinde kültür, sanat, din, doğa, turizm, tarım ve ekonomi sempozyumu ile terörün izlerinin silinmesi hedefleniyor. Huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçede artık silah sesleri yerine etkinlikler düzenleniyor. İlk defa ilçede bir sempozyum düzenlenmesi de vatandaşları mutlu etti. Uludere ilçesinde Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Uludere Kaymakamlığı ve Uludere Belediye Başkanlığı ortaklığında ilk defa düzenlenen sempozyuma yüzlerce akademisyen katıldı. Sempozyuma Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkiş, kaymakamlar ve belediye başkanlarının yanı sıra yüzlerce akademisyen katıldı. Uludere'de açılışı yapılan sempozyum daha sonra İnceler Barajındaki bir restorantta devam etti. 2 gün sürecek olan sempozyumda din insanları Uludere tarihi ve kültürünün yanı sıra bir çok bilinmeyen konularını ele aldı. Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, ilk defa bir sempozyumun yapılıyor olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ürek, "İlk defa ilçemizde bir sempozyum yapılıyor. Çok mutluyuz. Bir çok ülkeden gelen akademisyenler var. Çok verimli geçeceğini düşünüyorum, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cihan Üren isimli usta öğretici ise sempozyumda açtıkları kıl çadırıyla bölgelerini tanıttıklarını ifade etti. Üren, "Sempozyumun düzenlendiği ilçemizde bütün ürünlerimizi sergiliyoruz. İnşallah bu sayede çok kişi ilçemizi tanıyacaktır. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Sempozyum hem kültürümüzü hem de buradaki doğal çalışmalarımızı sergileme fırsatı verdi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)