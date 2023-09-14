Terörün yerini huzura bıraktığı dağlar şenlendi

Şırnak'ın Uludere ilçe kırsalının terörden temizlenmesiyle birlikte oluşan huzurun ardından silah sesleri yerini hizmet için çalışan iş makinelerine bıraktı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Terörün yerini huzura bıraktığı dağlar şenlendi

Şırnak'ın Uludere ilçe kırsalının terörden temizlenmesiyle birlikte oluşan huzurun ardından silah sesleri yerini hizmet için çalışan iş makinelerine bıraktı. AK Partili Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, güvenliğin sağlandığı ve yıllarca teröristler tarafından kullanılan bölgelerde vatandaşlara hizmet sunmak için dağları delerek yayla yolları yapıyor.

Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, yaptığı hizmetlerle vatandaşların takdirini topluyor. 2 bin 200 rakımlı yaylada kayalık alanları delerek yaylalara yol açan belediye ekipleri ilçe genelinde 4 mahallenin yoğun kullandığı yayla yolları oluşturdu. Başkan Ürek, bir zamanlar terör bölgesi olan Tanin dağlarında 8 kilometrelik yolu 2 ayda açarak halkın hizmetine sundu. İnsanların geçemediği kanyon vadide yol açarak yaylaların zirvesine kadar yol götüren Belediye Başkanı Ürek, "Yıllardır açılmayan bir yayla yoluydu. İmkansızı başardık, aslında 4 mahallemizin yoğun kullandığı bir yaylaydı burası. Tek geçişi olan, bir insanın geçebileceği bir yerden dağı delerek yol yaptık. Kendim binek aracımla bu yoldan geçip yaylaya çıktım. Halkımızın hizmetinde olmak bizleri çok mutlu ediyor. 2 aylık bir süre içerisinde yolumuzu kayalıkları delerek açtık. Arıcılık, hayvancılık faaliyetlerini yürüten yöre halkını gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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