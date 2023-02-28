Terran Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terran Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Terran Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Terran Campbell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Terran Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terran Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Terran Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terran Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terran Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terran Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terran Campbell 10 Ekim 1998 tarihinde Burnaby, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terran Campbell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Peak Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Terran Campbell'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Terran Campbell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_terran14

Terran Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terran Campbell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Terran Campbell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terran Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2015 yılında Whitecaps FC 2

7 Aralık 2017 yılında Fresno

15 Ocak 2019 yılında Pacific FC

7 Ocak 2022 yılında Forge FC

Terran Campbell kimdir

Terran Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terran Campbell şuan Forge FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Terran Campbell nereli

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