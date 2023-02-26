Terrence Dzvukamanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terrence Dzvukamanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terrence Dzvukamanja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terrence Dzvukamanja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terrence Dzvukamanja 5 Mayıs 1994 tarihinde Chegutu şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terrence Dzvukamanja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASSFOOTWORK yapmaktadır. Terrence Dzvukamanja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Terrence Dzvukamanja'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Terrence Dzvukamanja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terrence Dzvukamanja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Terrence Dzvukamanja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terrence Dzvukamanja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ngezi Platinum

17 Temmuz 2018 yılında Bidvest Wits FC

23 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

Terrence Dzvukamanja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terrence Dzvukamanja şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Terrence Dzvukamanja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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