Terrence Mashego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terrence Mashego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terrence Mashego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terrence Mashego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terrence Mashego 28 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terrence Mashego Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Terrence Mashego, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Terrence Mashego'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Terrence Mashego Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mashego_14?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Terrence Mashego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terrence Mashego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Terrence Mashego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terrence Mashego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mthatha Bucks

1 Ağustos 2018 yılında TS Galaxy FC

9 Ekim 2020 yılında Cape Town City

17 Eylül 2022 yılında Sundowns

Terrence Mashego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terrence Mashego şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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