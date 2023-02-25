Terrence Tisdell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terrence Tisdell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terrence Tisdell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terrence Tisdell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terrence Tisdell 16 Mart 1998 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Liberya uyrukludur.Gerçek adı da Terrence Leonard Tisdell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terrence Tisdell Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DK Stars yapmaktadır. Terrence Tisdell, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 22 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Terrence Tisdell'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Terrence Tisdell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terrence Tisdell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Terrence Tisdell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terrence Tisdell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2015 yılında Club Breweries

1 Temmuz 2015 yılında FC Fassell

1 Ocak 2018 yılında LISCR FC

2 Ocak 2018 yılında CD Costa do Sol

20 Ağustos 2018 yılında LISCR FC

21 Ağustos 2018 yılında Sanjoanense

4 Temmuz 2019 yılında Baroka FC

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2020 yılında H. Petah Tikva

5 Temmuz 2021 yılında Kocaelispor

17 Ocak 2022 yılında FC Botosani

7 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

22 Aralık 2022 yılında Sumqayıt

Terrence Tisdell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terrence Tisdell şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Terrence Tisdell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberya takımında 21 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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