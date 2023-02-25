Terry Antonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terry Antonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Terry Antonis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Terry Antonis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Terry Antonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terry Antonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Terry Antonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terry Antonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terry Antonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terry Antonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terry Antonis 26 Kasım 1993 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Eλευθέριος Αντώνης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terry Antonis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Terry Antonis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Terry Antonis'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Terry Antonis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/terryantonis/

Terry Antonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terry Antonis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Terry Antonis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terry Antonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FFA C. of Excel

1 Temmuz 2010 yılında Sydney FC

18 Ağustos 2015 yılında PAOK

5 Eylül 2016 yılında PAE Veria

31 Aralık 2016 yılında PAOK

1 Ocak 2017 yılında Western Sydney

30 Haziran 2017 yılında PAOK

8 Temmuz 2017 yılında VVV-Venlo

3 Ocak 2018 yılında Melbourne

23 Temmuz 2019 yılında Suwon Bluewings

25 Temmuz 2021 yılında Western Sydney

Terry Antonis kimdir

Terry Antonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terry Antonis şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sydney Olympic, Marconi Stallions, NSWIS (2007-2009)

Terry Antonis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya takımında 19 numaralı formasıyla 3 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Avustralya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Terry Antonis nereli

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