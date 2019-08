Terry Gene Bollea Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TERRY GENE BOLLEA KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Ağustos.1953

Terry Gene Bollea kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sporcu, Sinema Oyuncusu

Terry Gene Bollea doğum yeri : Augusta, Georgia, ABD.

TERRY GENE BOLLEA BİYOGRAFİSİ

Profesyonel güreşçi, aktör ve şovmen, lakabı Hulk Hogan

Terry Gene Bollea, Hulk Hogan 11 Ağustos 1953 tarihinde ABD.’nin Georgia eyaletinde doğmuştur. Babası Peter Bollea, inşaat'da ustabaşıydı. Annesi Ruth ise ev kadınıydı. Küçüklüğü Tampa, Florida'da geçti. Çocukken beyzbol'a meraklıydı ve de sürekli beyzbol oynardı. İlk Profesyonel güreş maçını 16 yaşındayken izledi.

South Florida Üniversitesi'nde okurken müzisyen olmak için okulu bıraktı. Boş zamanı geçirmek için spor salonuna gitmeye başladı ve vücut yaptı. Bir yandan da Ruckus ve İnfinity Within adlı gruplar ile barlarda müzik yapıyordu. Bir gün barda sahne alırken o zamanlar Florida'da takım olarak güreşen güreşçiler geldi ve onu Hiro Matsudaadlı Profesyonel güreş antrenörüne götürdüler.

2.01m boyunda ve 154 kg. olan Terry Gene Bollea güreşe ilk defa 1970 yılında başlamıştır. ABD'nin gösteri amaçlı dövüşü pankreas ile ünlendi ve daha sonra sinema dünyasına adım attı.

WCW'de ve WWE'de güreşmiş, aynı zamanda WCW'de iken NWO'yu ( New World Order) kurmuştur. Güreşmeye başladığı ilk yıllar “The Super Destroyer” adını kullandı. Eğitmeni Hiro Matsuda'nın sert eğitimine daha fazla dayanamamış ve de şirketten ayrılmıştır.

Bir süre bağımsız güreşçi olarak dövüştü, ardından Florida'daki Ancher Club adındaki bir güreş kulübünü katılarak maçlara çıktı. O sırada Whitey Bridges ile tanıştı ve çok iyi arkadaş oldu. Birlikte “Whitey and Terry's Olympic gym” adında bir spor salonu açtılar. İkili 1978'de Alabama'da güreşmeye başladı. Daha sonra Memphis'te güreşmeye başladı. Güreş dışında birkaç talk showa da çıktı. Çıktığı Talk Showların birinde onu Hulk'a benzettiler. Böylece Hulk adını kullanmaya başladı. 1979'un Haziran ayında Terry ilk kemerini kazandı.

1979 yılının sonlarında soyadını değiştirdi ve de soyadını Hogan yaptı. Hulk Hogan 1980 ile 1983 yılları içinde sık sık çok sevildiği Japonya'ya da gidip güreşler yaptı.

Terry Gene Bollea, kariyeri boyunca birçok filmde ve de TV şovlarında yer aldı. 1982 yılında ilk filmi “Rocky 3”de oynadı ve Hollywood tarafından tanındı. Hogan'ın en büyük TV başarısı 2008'de NBC adlı kanalda yayınlanan American Gladiators adlı programdır. Hogan'ın bir başarılı TV projesi de Hulk Hogan's Celebrity Championship Wrestling adlı Reality şov oldu.Bu şov uzun süre yayında kaldı.

Terry Gene Bollea’nın 1995 yılında açtığı Pastamania adında bir restaurantı vardır.

Evlilikleri :

1.evliliği: 18 Aralık 1983 tarihinde Linda Claridge ile evlendi. 2007 yılında boşanma kararı aldı ve 2009 yılında boşandı. Brooke (kızı d.1988), Nick (oğlu d.1990) adında iki çocuğu vardır.

2.evliliği: 14 Aralık 2010 tarihinde Jennifer McDaniel ile evlendi.

Filmleri :

1982 - Rocky III

1983 - Bimini Code

1984 - Goldie and the Bears

1989 - No Holds Barred

1990 - Gremlins 2: The New Batch

1991 - Suburban Commando

1992 - Mr. Nanny

1993 - Thunder in Paradise

1994 - Thunder in Paradise II

1995 - Thunder in Paradise III

1996 - Gizli Ajan kulübü

1996 - Spy Hard

1996 - Santa with Muscles

1997 - The Ultimate Weapon

1997 - Assault on Devil's Island

1998 - McCinsey's Island

1998 - 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain

1999 - Assault on Death Mountain

1999 - Muppets from Space

2001 - Walker, Texas Ranger

2009 - Little Hercules

2011 - Gnomeo & Juliet

2011 - Black River

2011 - China, IL