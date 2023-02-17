Terry Osei Berkoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terry Osei Berkoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Terry Osei Berkoe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Terry Osei Berkoe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Terry Osei Berkoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terry Osei Berkoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terry Osei Berkoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terry Osei Berkoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terry Osei Berkoe 9 Ocak 1998 tarihinde Brugge şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Belçika,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Terry Kofi Osei-Berkoe şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terry Osei Berkoe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Terry Osei Berkoe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Terry Osei Berkoe'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Terry Osei Berkoeboyu ve yaşı kaç

Terry Osei Berkoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terry Osei Berkoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Terry Osei Berkoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terry Osei Berkoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge U21

19 Ağu 2017 yılında FC Knokke

30 Haziran 2018 yılında FC Brügge U21

16 Temmuz 2019 yılında KSK Lierse Kem.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2021 yılında KVK Tienen

3 Ağu 2022 yılında Dessel Sport

Terry Osei Berkoe kimdir

Terry Osei Berkoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terry Osei Berkoe şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Brugge (-2015)

Terry Osei Berkoe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 20 numaralı formasıyla 30 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Terry Osei Berkoe nereli

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