Ters şeritten giden motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da ters şeritten gittiği iddia edilen motosiklet sürücüsü, 65 yaşındaki yaşlı adama çarptı. Kazada yaşlı adam yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Bölge İdare Mahkemesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, ters şeritten giden 55 BT 169 plakalı motosikletin sürücüsü Furkan G. (24), yolda karşıdan karşıya geçen Halit Akdağ'a (65) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Halit Akdağ'ın başında ve bacağında travmalar oluştu. Kısa süreliğine bilinç kaybı yaşayan Akdağ'a ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı.

Evine gitmek istediğini ve kendisine kimin vurduğunu öğrenmek isteyen Akdağ'a vatandaşlar, kendisine motosikletin çarptığını söyledi. Akdağ, daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Motosikletle Halit Akdağ'a çarpan Furkan G. ise sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.

Kaynak: İHA