Ters yönde giden taksi kamyona ve minibüse çarptı: 4 yaralı

Mahmutbey'de ters yönde giden bir taksi, önce bir kamyona, ardından minibüse çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Mahmutbey-Habipler yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 SJ 393 plakalı taksiyi kullanan Mehmet D., ters yöne girdi. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüjü geçerek önce 34 BBN 350 plakalı kamyona, ardından 34 PG 0828 plakalı minibüse çarptı. Taksideki Emre K., Enes K., Yusuf D. ve araç sürücüsü Mehmet D. yaralandı. Yaralılardan Yusuf D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA