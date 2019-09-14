Ters yöndeki kazada, ölüme neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki

İSTANBUL'da yaklaşık 1,5 ay önce yolun karşısına geçmek isterken ters yönden gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 11 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybeden güvenlik görevlisi Numan Altun'un(26) Zonguldak'ta yaşayan acılı ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Baba Ramazan Altun, sürücünün kusurlu olduğunun polis tutanaklarında yazdığını anlatarak, "Bu bir cinayet. Ben cezasını alacağı güne kadar uğraşacağım" dedi.

Kaza, geçen 29 Temmuz gecesi saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesine bağlı Akevler Mahallesi 911 Sokak'ta meydana geldi. Bir sitede çalışan güvenlik görevlisi Numan Altun, evine gitmek isterken kırmızı ışıkta beklememek için ters yöne giren Murat Y.'nin (27) kullandığı 34 ED 9927 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Numan Altun, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak 11 gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerinde polisin tuttuğu tutanakta sürücü Murat Y.'nin kusurlu olduğu bildirildi. Buna rağmen, ölüm olayının ardından gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

GERİDE ŞARKILARI KALDI

Amatör olarak rap müziğiyle ilgilenen ve geride YouTube kanalında seslendirdiği şarkıları kalan Numan Altun'un hayatını kaybettiği kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin çarpmasıyla yere düşen Numan Altun'a sürücü Murat Y. ile çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

ACILI ANNE BABADAN SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ

Memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu Köyü'nde toprağa verilen Numan Altun'un emekli maden işçisi babası Ramazan ve annesi Hatice Altun, oğullarının düğün hazırlığını yaparken, aldıkları ölüm haberiyle yıkıldı.

Oğullarının odasındaki eşyaları ve fotoğraflarını hatıra olarak saklayan acılı anne-baba, sürücüsünün serbest bırakılmasıyla da ikinci kez yıkıldı. Çift her gün Numan Altun'un mezarını ziyaret ederek acılarını dindirmeye çalışırken baba Ramazan Altun, "Polis tutanağında kazanın ters şeritten gelen otomobilin, üst geçitten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen oğluma hızla çarptığı açıkça yazıyor. Buna rağmen sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırkaılıyor" dedi.

'BU CİNAYETTİR'

Baba Altun, şöyle konuştu:

"Oğlum yoğun bakımdayken, üçüncü gün damadımla birlikte kaza yerine gittim. Bir kez daha yıkıldım. Orası ölümlü kaza olacak yer değil. Oğlum toprağın altında yatıyor. Fotoğraflarına bakamıyorum. Bu hakim hangi vicdanla bu kişiyi serbest bırakıyor. Kırmızı ışık yanmış, önünde araçlar var, sen kendi yolundan gitmeyip, bölünmeli yoldan ters yöne giriyorsun. Doksandan fazla hızla vurmasa oğlum ölmezdi. Oğluma söz kesip, yüzük takacaktık. Hayat doluydu. Müzik yapıyordu. Hayatını düzene koymuştu, bu acıyı yaşadık. Normal bir kaza olsa kabul ederim ama normal bir kaza olmadığı için aklım mantığım almıyor. Ters istikamete girip, bu cinayet gibi olayda oğlum hayatını kaybediyor. Ben cezasını alacağı güne kadar uğraşacağım. Bu da bir cinayet."

ANNE HATİCE ALTUN: OĞLUMUN HAYALLERİ VARDI

Oğlunuın mezaı başında gözyaşlarını tutamayan anne Hatice Altun da, acısının hiç dinmediğini söyledi. Oğlunun hayalleri olduğunu anlatan Altun, "Oğlum yerin altında, toprakların altında. Dayanacak gücüm yok. Yavrum. Buraya geliyorum. Bağırıp bağırıp gidiyorum. Evimiz bomboş kaldı. Evlenecekti. Kurban Bayramı'nda nişan yapacaktık. Gelemedi, ölüsü geldi yavrumun" dedi.

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DHA