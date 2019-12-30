Ters yöne giren araç kazaya neden oldu: 7 yaralı

Ümraniye'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Olay Ümraniye Gümüşsuyu caddesinde lüks aracın ters yöne girmesi sonucu meydana geldi. Ters yöne giren 34 KT 4984 plakalı araç ile Şile otoyolu kavşağında seyir eden 34 YPA 60 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada toplam 7 kişi yaralandı. Kaza sonucu 34 YPA 60 plakalı araçta bulunan 2 kişi araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi çıkartarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta yapılan ilk tedavi sonrası ise yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlar lüks aracın ter yöne girmesi sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazalı araçlar itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırılırken polis ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA