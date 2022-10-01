Tersane Yardımcı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tersane Yardımcı İşçisi görev tanımı nedir, Tersane Yardımcı İşçisi ne iş yapar, Tersane Yardımcı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tersane Yardımcı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tersane Yardımcı İşçisi Tanımı;

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Tersane Yardımcı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tersane Yardımcı İşçisi Maaşları

Tersane Yardımcı İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tersane Yardımcı İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tersane Yardımcı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.33

Meslek Adı :

Tersane Yardımcı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tersanelerde çalışan ilgili personelin gözetim ve yönlendirmesi altında endüstriyel temizlik işlemlerini yapan, gemi yüzeyi hazırlama, gemi montaj ve bozma, gemi izolasyonu, gemi bağlama ve çıkartma ve gemi boru tesisatı işlemlerine destek veren ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tersane Yardımcı İşçisi ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İş öncesi hazırlık yapmak,

c) İskele kurulum ve söküm süreçlerine destek vermek,

d) Tersane sahasının, eklentilerinin ve geminin (zincirlik ve tanklar hariç) temizliğini yapmak,

e) Zincirlik temizliği yapmak,

f) Tank ve sintine temizliği yapmak,

g) Gemi yüzeyi hazırlama işlemlerine destek vermek,

h) Grit raspa süreçlerine destek vermek,

i) Boya yapma süreçlerine destek vermek,

j) Gemi montaj ve bozma işlemlerine destek vermek,

k) Gemi izolasyonu işlemlerine destek vermek,

l) Gemi bağlama ve çıkartma işlemlerine destek vermek,

m) Gemi boru tesisatı işlemlerine destek vermek,

n) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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