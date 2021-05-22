Tersane Yardımcı İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7213.33

Meslek Adı : Tersane Yardımcı İşçisi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Tersanelerde çalışan ilgili personelin gözetim ve yönlendirmesi altında endüstriyel temizlik işlemlerini yapan, gemi yüzeyi hazırlama, gemi montaj ve bozma, gemi izolasyonu, gemi bağlama ve çıkartma ve gemi boru tesisatı işlemlerine destek veren ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tersane Yardımcı İşçisi ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İş öncesi hazırlık yapmak,

c) İskele kurulum ve söküm süreçlerine destek vermek,

d) Tersane sahasının, eklentilerinin ve geminin (zincirlik ve tanklar hariç) temizliğini yapmak,

e) Zincirlik temizliği yapmak,

f) Tank ve sintine temizliği yapmak,

g) Gemi yüzeyi hazırlama işlemlerine destek vermek,

h) Grit raspa süreçlerine destek vermek,

i) Boya yapma süreçlerine destek vermek,

j) Gemi montaj ve bozma işlemlerine destek vermek,

k) Gemi izolasyonu işlemlerine destek vermek,

l) Gemi bağlama ve çıkartma işlemlerine destek vermek,

m) Gemi boru tesisatı işlemlerine destek vermek,

n) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Tersane Yardımcı İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi mesleği için “2311.09” kod olarak kullanılır iken Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası mesleği için “7523.35” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tersane Yardımcı İşçisi Meslek Kodu “7213.33” olarak belirlenmiştir.

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