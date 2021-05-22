Tersane Yardımcı İşçisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Tersane Yardımcı İşçisi meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Tersane Yardımcı İşçisi meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 7213.33
Meslek Adı : Tersane Yardımcı İşçisi
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar
Meslek Grubu : Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu : Metal Levha İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Tersanelerde çalışan ilgili personelin gözetim ve yönlendirmesi altında endüstriyel temizlik işlemlerini yapan, gemi yüzeyi hazırlama, gemi montaj ve bozma, gemi izolasyonu, gemi bağlama ve çıkartma ve gemi boru tesisatı işlemlerine destek veren ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Tersane Yardımcı İşçisi ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,
b) İş öncesi hazırlık yapmak,
c) İskele kurulum ve söküm süreçlerine destek vermek,
d) Tersane sahasının, eklentilerinin ve geminin (zincirlik ve tanklar hariç) temizliğini yapmak,
e) Zincirlik temizliği yapmak,
f) Tank ve sintine temizliği yapmak,
g) Gemi yüzeyi hazırlama işlemlerine destek vermek,
h) Grit raspa süreçlerine destek vermek,
i) Boya yapma süreçlerine destek vermek,
j) Gemi montaj ve bozma işlemlerine destek vermek,
k) Gemi izolasyonu işlemlerine destek vermek,
l) Gemi bağlama ve çıkartma işlemlerine destek vermek,
m) Gemi boru tesisatı işlemlerine destek vermek,
n) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek
vb. görev ve işlemleri yerine getirir
Tersane Yardımcı İşçisi Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İspanyol Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi mesleği için “2311.09” kod olarak kullanılır iken Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası mesleği için “7523.35” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Tersane Yardımcı İşçisi Meslek Kodu “7213.33” olarak belirlenmiştir.