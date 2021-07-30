Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları 30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Salih Tan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü oldu. İşte Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan kimdir? Salih Tan kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları...

SALİH TAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne, Salih Tan atandı. Ancak Tan hakkında şu anlık bir bilgi bulunmamaktadır.

Öte yandan diğer atamalar ise şu şekilde;

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay görevden alındı, yerine Sami Sarıyıldız atandı.

Sami Sarıyıldız kimdir? Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kaç yaşında, nereli?

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Orhan Kemerkaya getirildi.

Orhan Kemerkaya kimdir? Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya nereli, kaç yaşında?

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali Fuat Eker atandı.

Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker kimdir? Ali Fuat Eker nereli, kaç yaşında?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan görevden alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu üyeliklerine, Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar ile Prof. Dr. İsmail Koyuncu getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı bu görevlerinden alındı, yerine Turgay Gökdemir getirildi.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Turgay Gökdemir kimdir? Turgay Gökdemir kaç yaşında, nereli?