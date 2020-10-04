Terter nerede? | Terter haritası

Terter nerede? Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan ordusunun Terter kentine top atışı yaptığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu. Peki Terter nerede? İşte detaylar...

TERTER NEREDE?

Terter (Azerice: Tərtər rayonu), Azerbaycan'da rayon. Merkezi Terter şehridir.

Rayonun arazisi Karabağ Savaşı sonucunda kısmen Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin işgali altındadır ve Terter Rayonu'nun batı kesimi de facto Dağlık Karabağ Cumhuriyetinin Mardakert İlinin bir parçası olarak yönetilmektedir.

Terter, Azerbaycan'ın bir şehiridir. Terter Rayonunun idarî merkezidir.

Terter'de 2008 hesaplarına göre yaklaşık 18.200 kişi yaşamaktadır.

TERTER HARİTASI





Mingeçevir nerede? | Mingeçevir haritası