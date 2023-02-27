Teruhito Nakagawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teruhito Nakagawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teruhito Nakagawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teruhito Nakagawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teruhito Nakagawa 27 Temmuz 1992 tarihinde Kawasaki, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 仲川 輝人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teruhito Nakagawa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOT STAGE CO., LTD. yapmaktadır. Teruhito Nakagawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Teruhito Nakagawa'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Teruhito Nakagawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teruhito Nakagawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Teruhito Nakagawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teruhito Nakagawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2011 yılında Senshu Univ.

1 Şubat 2015 yılında Yokohama F. M.

6 Eylül 2016 yılında Machida Zelvia

31 Ocak 2017 yılında Yokohama F. M.

24 Temmuz 2017 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2018 yılında Yokohama F. M.

9 Ocak 2023 yılında FC Tokyo

Teruhito Nakagawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teruhito Nakagawa şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Teruhito Nakagawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kawasaki Frontale, Senshu University

Japonya takımında 10 numaralı formasıyla 14 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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