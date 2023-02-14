Teruki Hara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teruki Hara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teruki Hara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teruki Hara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teruki Hara 30 Temmuz 1998 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Japonya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı 原 輝綺 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teruki Hara Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Teruki Hara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Teruki Hara'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Teruki Hara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Teruki Hara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teruki Hara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teruki Hara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Albirex Niigata

5 Ocak 2019 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2021 yılında Shimizu S-Pulse

16 Ocak 2023 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2023 yılında Shimizu S-Pulse

Teruki Hara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teruki Hara şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Teruki Hara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 14 numaralı formasıyla 18 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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