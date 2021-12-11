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Terütaze ne demek, TDK'ya göre Terütaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Terütaze kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Terütaze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Terütaze nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Terütaze kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Terütaze ne demek, TDK'ya göre Terütaze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terütaze ne demek? Terütaze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terütaze kelimesi. Peki terütaze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terütaze nedir, terütaze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TERÜTAZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terütaze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Terütaze kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre terütaze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok taze, körpe
- Dinç bir biçimde

TERÜTAZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Frenk illerinde ... tenorların akbabaya dönmüş, kartlaşmışlarına bile terütaze kızlar gönül verirlermiş.
- İkinci yarıda herkesin dili bir karış dışarı çıktığı, maraza aradığı, çamurlaştığı zaman, seninki, oyuna yeni girmiş gibi terütaze koşar durur.

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