Terviç ne demek, TDK'ya göre Terviç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terviç ne demek? Terviç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terviç kelimesi. Peki terviç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terviç nedir, terviç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TERVİÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terviç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Terviç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre terviç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir düşünceyi tutma, destekleme



TERVİÇ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- terviç etmek

