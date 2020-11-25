Terzi dükkanında koca dehşeti! Makasla eşinin suratını kesti
Afyonkarahisar'da Bedriye A. isimli bir kadın, terzi dükkanında çalıştığı sırada gelen eşi Rüştü A. ile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle Rüştü A. masadaki makası alıp eşini suratından yaraladı. Dudağı patlayan ve dişi kırılan kadın hastaneye kaldırılırken yakalanan eş ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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25 Kasım 2020 Çarşamba 13:33
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