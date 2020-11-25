Terzi dükkanında koca dehşeti! Makasla eşinin suratını kesti

Afyonkarahisar'da Bedriye A. isimli bir kadın, terzi dükkanında çalıştığı sırada gelen eşi Rüştü A. ile tartıştı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle Rüştü A. masadaki makası alıp eşini suratından yaraladı. Dudağı patlayan ve dişi kırılan kadın hastaneye kaldırılırken yakalanan eş ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.