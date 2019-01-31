Terzilik mesleğini 58 yıldır sürdürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde terzilik yapan 72 yaşındaki Hasan Özdemir, 58 yıldır mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Gençliğinde birçok usta yetiştiren Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, eskiden valilere, kaymakamlara gömlek diktiğini ancak günümüzde vatandaşların terzilere sadece elbise tamir ettirmek için uğradığını anlattı.

Küçük dükkanında çalışan Özdemir, çanta, pantolon ve mont tamirleri yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Mesleğe 1958’de başladığını ifade eden Özdemir, "Zamanında devlet adamlarının bütün gömleklerini ben dikerdim. Ama konfeksiyon çıktıktan sonra artık dikemiyoruz. Bende geçimimi sağlamak için terzilikten tamirciliğe başladım ve Allah'a şükür hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Terzilik mesleği artık öldü gibi çünkü kimse para verip elbise ve gömlek diktirmiyor. Konfeksiyondan alıyorlar daha ucuza geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA