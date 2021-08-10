Tesadüfün böylesi! Bolu'daki araba çekilişlerini CHP'liler kazanıyor! Tanju Özcan'ın eşine Audi çıkmış

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, ilde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına ve katı atık su bedellerine 10 kat zam yapılacağını açıklamasının ardından gündem olmuştu. Bu konuda CHP ve İYİ Parti genel başkanlarının arkasında durmadığı Özcan'ın adı bu kez başka bir olayla duyuldu.

EŞİNE AUDİ MARKA OTOMOBİL ÇIKTI

Milat gazetesinin haberine göre Özcan'ın eşi Meral Özcan, 2017 yılında Bolu'daki ‘14 Burda Alışveriş Merkezi'nin müşterileri arasında düzenlediği otomobil çekilişinde Audi A3 marka otomobil kazandı.

70 BİN KİŞİ ARASINDAN CHPLİ İSİM KAZANDI

Daha sonra yapılan diğer bir araba çekilişini ise CHP’nin Bolu Belediye Başkan adayı olan Mehtap Özcan Mısırlıoğlu’nun 70 bin 460 kişi arasından son model Opel Corsa marka arabayı kazanan talihli olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

CHP'li isimlerin çekiliş adı altında son model araç sahibi olması da bolu halkının tepkisini çekti. Vatandaşlar haberlere karşı şu yorumlarda bulunmuş:

- Boyle yerlerden alisveriste milleti araba cekilisi ile kandiriyorlar

- 70 bin 460 kisi arasindan biraz fazla sans.... bide ihtiyaci olana ciksin be

- iyi olmuş ya,gerçek ihtiyaç sahibine çıkmış ....

- Bu ne arkadaş hep aynı kişilere çıkıyor nedense hiç baska kişilere çıkmıyor.

- İnsanlar kendi değerini bilmezse eğer işte böyle çekiliş adı altında her yere koyun gibi sürüklenirler. Alış verişi zaten zenginler yapmıyor mu? AKP ye oyu bile asgari ücretliler veriyor ama şikayet edenler de ne hikmetse yine onlar. CHP lilere Allah yürü ya kulum diyor ne hikmetse devam çalıp çalmaya.

- Bir dahaki sefere çekiliş yapmayın direk verin.

-Secim sloganı vardı hatırlarmısınız 14 kazanacak Mehtap kazanacak. kazan kazan olmuş! !!

- Buda mı tesadüf gerçekten yazik insanlari kandiriyorsunuz dahada kimse bunları inanip alışveriş yapmaz.

-- Seneyede ya kilictaroglu yada muharrem ince

- İşiniz yalan dolan birdaha boyle yerledeki cekilise katilirsam serefsizim bi tanju özcana misirli ogluna isiniz hep hiyle hurda

- Tancu aynı AVM'den eşine çıkan arabanın üstüne yattı, tam kalitesine uygun olarak! Hiç şaşırmadım. Mehtap sonradan görme, görgüsüz değildir. Bence Lösev'e bağışlar! Çok da şık olur.