Dinimizce mübarek sayılan namazlardan biri olan tesbih namazı, kandil günlerinde müslüman alemi tarafından araştırılmakta. Peki tesbih namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizde.

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

Tesbih namazı 4 rekat kılınan nafile bir namazdır. Tesbih namazının her rekatındaki tesbih: 'Subhânellâhi ve'l-hamdu li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhu va'llâhu ekber' şeklindedir.

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Tesbih namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alır ve namaza başlarız

Subhaneke'yi okuruz. 15 kere tesbih söyleriz

Fatiha okuruz

Tekâsur Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Fatiha'dan önce, 15 kere tesbih söyleriz

Fatiha okuruz

Asr Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

İkinci rek'atte oturduğmuzda, Et-tahiyyatu, Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik okunur.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Subhaneke'yi okuruz. 15 kere tesbih söyleriz

Fatiha okuruz

Kafirûn Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Fatiha'dan önce, 15 kere tesbih söyleriz

Fatiha okuruz

İhlas Suresini okuruz ve 10 kere tesbih söyleriz

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere tesbih söyleriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere tesbih söyleriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere tesbih söyleriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere tesbih söyleriz.

Dördüncü rek'atte oturduğumuzda, Et-tahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Önce sağa, sonra sola; "Es-selamü aleykum ve rahmetullah" diyerek selam veririz.

Tesbih namazındaki her rekatta okunan tesbih adedi 75'tir. Dört rekatta 300 adet tesbih okunmuş olur.

