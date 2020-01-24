Tescilli Adana kebabının yanına tescilli makarna

Adana'da kebapçılık yapan Metin Dura, tescilli Adana kebabının yanında özel soslarla hazırladığı makarnayı tescil alarak servis etmeye başladı. Dura, "Adana kebabının yanında salata hariç bir şey servis edilmez imajını kırdık. Herkes çok beğeniyor" dedi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Metin Dura, yenilik yaparak kebabın yanında makarna servis etmeye başladı. Dura, müşterilerden de olumlu tepkiler alınca Türk Patent Enstitüsü tarafından makarnayı tescil ettirdi. Zerdeçal ve mantar sosuyla özel olarak hazırlanan makarna, kebap gelmeden önce aperatif olarak bütün müşterilere sunuluyor. Makarna, kent halkı tarafından da yoğun ilgiyle karşılanıyor.

İHA muhabirine tescil sürecini anlatan Metin Dura, "Bizi diğer restoranlardan ayıran bir şey yapmak istedik. Burası makarnayla gittiğimiz kebapçı demek istedik. Bu yoldan çıktık ve bununla beraber insanların beğenisini gördük. Tescilleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Hazır aldıkları makarnaları özel köklerle kaynatıp zerdeçal ve mantar sosuyla özel olarak hazırladıklarını ifade eden Dura, Adana kebabının yanında herhangi bir şey sunulmaz imajını kırdıklarını belirterek, "Özel kökler bizim kendi bildiğimiz şeyler. Özel sosumuz var bir de. Tescillemek istedik bu nedenden. Kebabın yanında bir şey sunulmaz imajını kırmak istedik. Kebabın yanında Adanalılar pilavı yıllarca reddetti. Makarnayı ama sevdiler. Bunu kabul ettiler" dedi.

"İnsanlar yeniliğe acıkmışlar"

Amaçlarının Adana kebabının öz değerlerini bozmadan yenilikçi ürünlerle servis edilmesi olduğunu kaydeden Dura, "Artık dünyaya da açılmak istiyoruz. Biz Adanalılardaki ışığı gördük. Kebaptan çok insanlar böyle bir yeniliğe acıkmışlar" diye konuştu.

Mersin'den kebap yemek için Adana'ya gelen Betül Uysal, "Biz çok beğendik. Gayet güzeldi, beğendim. Makarna çok güzel, çok lezzetliydi" dedi.

Öznur Şenkal de, özellikle makarna için mekana geldiklerini belirterek, "Hem göz, hem karın doyuruyor. Normalde hep mezeye alışkındık, bu çok farklı geldi. Pilavdan daha orijinal bu makarna" şeklinde konuştu.

Sıdıka Arslan da, "Kebabı seviyoruz ama makarna için geliyoruz. Mersin'deyim ama Adana'ya her geldiğimde uğruyorum. Çocuklar da makarnayı çok seviyor, onları da getiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA