Tescilli kenevirde hasat zamanı

Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde boyları 5 metreye kadar ulaşan kenevirin hasadı yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tescilli kenevirde hasat zamanı

Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde boyları 5 metreye kadar ulaşan kenevirin hasadı yapıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde mart ayında ekilen kenevirlerin hasat zamanı geldi. Narlısaray Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dekar araziye ekilen kenevirlerin makineyle hasadı gerçekleştirildi. Hasadına başlanılan kenevir, ilaç sektöründen ulaşım sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

Hasat hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Kenevirin yetiştirilmesi 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan kenevirin yetiştiriciliği ve kontrolü çerçevesinde devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde toplan 446 dekardı. O yıl Cumhurbaşkanımızın Samsun'un kenevirin merkezi olması talimatıyla 2020 yılı içerisinde toplam 2 bin 600 dekara çıkardık. 2022 yılında Havza Organize Bölgesine bir firmanın tekstille alakalı bir fabrika kurmasıyla beraber tekrar sanayisi başladı ve 2023 yılı içerisinde sadece Samsun'da 2 bin 733 dekar üretim yaptık. Otomotiv sanayisinde, tekstil sanayisinde AR-GE çalışmaları devam ediyor. Samsun kenevirin merkezi olmaya devam edecektir" dedi.

Narlısaray Mahallesi'nden kenevir tarlası sahibi Cengiz Kurt, "Bir piyasamızın olması bizim için çok güzel. Mahsul yetiştirmekten ziyade, ürünü pazarlamak daha önemlidir. Fiyatı da biraz daha dengelenirse biz de mahsulümüzü arttırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kenevir hasadına Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Cetinkaya, Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Çağlayan, Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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