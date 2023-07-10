Tescilli simide zam geldi! Artık eski fiyatından eser yok

Meşhur simide zam geldi. Herkes şok geçirdi. İşte detaylar...

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Tescilli simide zam geldi! Artık eski fiyatından eser yok

Rize'nin meşhur 'Rize simidi', coğrafi işaretli bir ürün olarak bilinir. Ancak, son zamanlarda fiyatlarında artış yaşandığı gözlendi. Rize simidinin fiyatı 2,5 TL iken 1 TL zam yapılarak 3,5 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde, Trabzon'da da simit fiyatlarına yeni bir zam geldiği ortaya çıktı. 4,5 TL'ye satılan simit, 6,5 TL'ye yükseltildi. İşte detaylar...

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MEŞHUR SİMİT ZAMLANDI! HERKES ŞOK OLDU

Bu zam, ülke genelinde gıda ürünlerine yapılan zam trendinin bir parçası olarak değerlendirilebilir. Trabzon'un ünlü simitlerine de yansıyan bu artışlar, tüketiciyi etkilemiş durumda. Örneğin, 4,5 TL'ye satılan 70 gram simit, 2 TL zam yapılarak 6,5 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, 6,5 TL olan poğaça da 7,5 TL'ye zamlanarak fiyatı arttı.

Bu fiyat artışları sonrasında, vatandaşlar tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla göstermeye başladılar.

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