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Teşdit ne demek, TDK'ya göre Teşdit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teşdit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teşdit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teşdit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teşdit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teşdit ne demek, TDK'ya göre Teşdit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teşdit ne demek? Teşdit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teşdit kelimesi. Peki teşdit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teşdit nedir, teşdit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEŞDİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teşdit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teşdit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teşdit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şiddetini artırma, güç verme
- Sağlamlaştırma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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