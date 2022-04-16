Tesellüm Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tesellüm Görevlisi (Otel) görev tanımı nedir, Tesellüm Görevlisi (Otel) ne iş yapar, Tesellüm Görevlisi (Otel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tesellüm Görevlisi (Otel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tesellüm Görevlisi (Otel) Tanımı;

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Tesellüm Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesellüm Görevlisi (Otel) Maaşları

Tesellüm Görevlisi (Otel) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tesellüm Görevlisi (Otel) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesellüm Görevlisi (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.08

Meslek Adı :

Tesellüm Görevlisi (Otel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

-Konaklama vb. İşletmelere alınan yiyecek, içecek, temizlik malzemeleri ve demirbaş eşyaları kontrol etme, teslim alma, depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesellüm Görevlisi (Otel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen malzemelerin sipariş fişi ile faturasını karşılaştırmak,

b) Malzemelerin sipariş fişine uygunluğunu kontrol ederek teslim almak,

c) Stoklanacak malzemeleri ambar yetkilisine teslim etmek,

d) Günlük kullanılacak malzemeleri ilgili birime göndermek,

e) Sipariş fişleri, stok giriş belgeleri ve faturaların dosya ve arşivlenmesini sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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