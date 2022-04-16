Tesellüm Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Tesellüm Görevlisi (Otel) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tesellüm Görevlisi (Otel) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Tesellüm Görevlisi (Otel) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Tesellüm Görevlisi (Otel) görev tanımı nedir, Tesellüm Görevlisi (Otel) ne iş yapar, Tesellüm Görevlisi (Otel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tesellüm Görevlisi (Otel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Tesellüm Görevlisi (Otel) Tanımı;
__
Tesellüm Görevlisi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesellüm Görevlisi (Otel) Maaşları
Tesellüm Görevlisi (Otel) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tesellüm Görevlisi (Otel) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesellüm Görevlisi (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İşkur Tesellüm Görevlisi (Otel) İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4321.08
Meslek Adı :
Tesellüm Görevlisi (Otel)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Stok Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
-Konaklama vb. İşletmelere alınan yiyecek, içecek, temizlik malzemeleri ve demirbaş eşyaları kontrol etme, teslim alma, depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Tesellüm Görevlisi (Otel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Gelen malzemelerin sipariş fişi ile faturasını karşılaştırmak,
b) Malzemelerin sipariş fişine uygunluğunu kontrol ederek teslim almak,
c) Stoklanacak malzemeleri ambar yetkilisine teslim etmek,
d) Günlük kullanılacak malzemeleri ilgili birime göndermek,
e) Sipariş fişleri, stok giriş belgeleri ve faturaların dosya ve arşivlenmesini sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Tesellüm Görevlisi (Otel) maaşlarına ek olarak sizlerde Tesellüm Görevlisi (Otel) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?