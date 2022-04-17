Tesettürle üniversite okuyabildiği için CHP'ye teşekkür etti! O görüntüler sosyal medyada infial yarattı! "Ne çabuk unuttunuz zulüm gördüğünüz günleri!"

CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nca Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde "Üye Katılım Töreni" gerçekleştirdi. Törene katılan isimler arasında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Gündem konularına da yer verilen törene, tesettürlü bir genç kızın başörtüsü özgürlüğü için Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye övgüler dizmesi damga vurdu.

"YANLIŞ HATIRLIYORSUN, AĞZINIZI KAPATIYORLARDI"

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, tesettürlü genç kızın üniversitedeki başörtüsü yasağının kaldırılmasında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun payı olduğunu söylediği ve bu sebeple kendilerine teşekkürlerini ilettiği görüldü. Ayşenur Ulus ismindeki genç kızın, "Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında demokratik tavrınız için teşekkür ederim" cümlesi ise törene damga vurdu.

CHP'ye üye olduğu için konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan genç üniversiteli, Kılıçdaroğlu'na hitap ederek, "Üniversitelerdeki başörtü yasağının kalkmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanması, "Yanlış hatırlıyorsun, onlar siz hakkınızı ararken size sopalarla saldıran ve ağızlarınızı kapatan zihniyetti. Sizin başörtüsü yasağını Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldırdı" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.