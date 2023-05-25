Tesettürlü kadınların kovulduğu işletmede son durum: O işletmenin artık bütün izinleri iptal!

Tesettürlü kadınları kovan işletmenin tüm izinleri iptal edildi.

İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu için işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.'nın kendisine "Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diyerek bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal olay sonrası Türkiye ayağa kalkarken, işletmeci Murat A. da gözaltına alındı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu.

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