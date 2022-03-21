Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) görev tanımı nedir, Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) ne iş yapar, Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) Tanımı;

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Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) Maaşları

Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.39

Meslek Adı :

Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşletmenin üretim sürecinde ana üretimi gerçekleştiren veya ana üretim tesis veya birimlerine çeşitli ikmal malzemesi üreten tesisler kompleksinin işletmeye alınabilmesi için gerekli ön hazırlıkların tamamlanması, kullanılması, gereken hammadde, malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerinin hazırlatılması, tesisin kurallara uygun olarak işletmeye alınması ve çalıştırılması, üretimin kontrol edilmesi işlerinde sorumlu olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesis İşletme Teknisyeni (Otobüs İmalatı), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar destekli bakım onarım çalışmalarına destek vermek,

b) Ekipman modülünün güncel tutulmasını sağlamak,

c) Makina ve tesislerin ekipman modülüne giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, ekipman listelerini oluşturmak,

d) Yeni gelen, hurdaya ayrılan, yer değiştiren veya satılması kararlaştırılan tüm ekipmanları tespit ve takip etmek,

e) Makina parklarına ait yerleşim planlarını sürekli güncel halde tutmak,

f) Makina ve tesislere ait katalogları dosyalamak,

g) Yeni gelen katalogları temin etmek,

h) Önleyici bakım ve arızi onarım sürecinde gerek duyulan katalogları işi yapan elemanlara teslim etmek ve iş bitiminde tekrar geri almak,

i) Büro makineleri ile ilgili arıza başvurularını değerlendirmek ve sorunları çözmek, gerekirse servis çağırmak,

j) İstatistik yapmak, büro cihazlarının garanti sürelerini takip etmek, ekonomik ömürlerini takip etmek ve gerektiğinde işletme dışına alınması için girişimde bulunmak,

k) Kumanda ve kontrol birimlerine nezaret etmek,

l) Gereken müdahalelerde bulunmak, kalite-kontrol, üretim, işletme vb. raporlarını inceleyerek tesiste alınması gereken önlemleri almak,

m) Arıza durumunda arıza nedenlerini aramak, bulmak ve gidermek suretiyle tesisin yeniden işletmeye alınmasını sağlamak,

n) Özel ihtisas gerektiren müdahalelerde uzmanları temin etmek ve tesisteki arızanın giderilmesi için uzmanlarla birlikte çalışmak,

o) Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak ve tesisin işletmesinde görev alan personeli yönetmek,

p) Tesisin üretim sonrası bakımını, temizliğini ve korunmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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