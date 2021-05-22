Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2321.49

Meslek Adı : Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgiler

Meslek Tanımı :

Çalıştığı ortaöğretim kurumunda öğrencilere tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik ve pratik eğitim veren nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak,

b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak,

c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak,

d) Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,

e) Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,

f) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,

g) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,

h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: İşitme Cihazları Kalıp Ve Montaj Elemanı mesleği için “7421.20” kod olarak kullanılır iken Ahşap Kapı İmalatçısı mesleği için “7115.36” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni Meslek Kodu “2321.49” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın