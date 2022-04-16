Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) görev tanımı nedir, Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) ne iş yapar, Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) Tanımı;

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Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) Maaşları

Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.46

Meslek Adı :

Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görevi ile ilgili önemli evrak, dosya, plan vb. işleri inceleyen, inceleme veya soruşturma işlerini yürüten, sonucu rapor halinde ilgili makama sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesisler Başkontrolörü (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tren kaza olaylarını incelemek, değerlendirmek,

b) Tren kaza olaylarını önlemek amacıyla çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, hazırlanan raporları ilgili makamlara sunmak,

c) Kaza mükerrerliğini önlemek amacıyla inceleme raporları hazırlamak,

d) Görevi ile ilgili kendisine verilen, önemli evrak, dosya plan ve vb. işleri inceleyerek birim amirine sunmak,

e) Amirinin verdiği denetim işlerini yapmak,

f) Sorumluluk alanında inceleme veya soruşturma işlerini yürütmek, sonucu rapor halinde ilgili makama sunmak,

g) Mevsim koşullarına göre trenin çıkış garlarında kontrollerini yapmak, hizmet şartlarına uygunluğunu denetlemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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