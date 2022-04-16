Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) Tanımı;

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Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) Maaşları

Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.03

Meslek Adı :

Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumluluk alanı içerisindeki telekomünikasyon, sinyalizasyon ve elektrifikasyon ile ilgili işlemleri yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tesisler Haberleşme Şefi (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sorumluluk alanı içerisinde iletişim hatları, trafik kontrolörü tesisleri, ses kayıt cihazları, enerji kaynakları, telefon santralleri, telsiz sistemleri, bilgi sistemleri, geçit koruma sistemleri, haberleşme ve alarm, saat tesislerinin işletmeciliğini ve bakımını yapmak,

b) Sorumluluğu alanındaki tesislerin bakım, tamir, tadilat ve yeniden yapılması gereken işlerin yapılmasını sağlamak, işyerinin ve işlerin takibini yapmak,

c) Sorumluluk alanındaki tesislerde meydana gelen arızaların trafiği ve haberleşmeyi aksatamadan giderilmesini sağlamak,

d) Aylık arıza, faaliyet ve tesis raporlarını hazırlamak ve üst makamlara sunmak,

e) Emrindeki vasıta ve cihazları her an hizmete hazır bulundurmak, sicil defterini tutmak,

f) Üst makamlarca kendisine verilen işleri takip etmek, ve sonuçlandırmak,

g) Sorumluluğundaki elemanlar tarafından yapılan bakım, onarım ve değişiklikleri kontrol etmek eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

h) Sorumluluğundaki tesislerin aylık, haftalık ve günlük bakımlarının yapılmasını takip etmek, gerekli tedbirleri zamanında almak,

i) İşyerinde çalışan personelin devam çizelgelerini ve hak edişlere ait modelleri, puantajlarını, işçi sigorta işlemlerine ait evrakları imzalamak,

j) Sorumluluğundaki tesisleri gözetim altında tutarak aksaklıkların en kısa sürede giderilmesini sağlamak,

k) Görevleri ve karşılaşacakları zorluklar ve tereddüt edecekleri konularda üst makamlardan talimat ve yardım istemek,

l) Ayda bir defa bölgesi dahilinde sistem fonksiyonlarını, tesisleri tren veya oto ile turne yaparak kontrol etmek, görülen aksaklıkları gidermek, rapor hazırlamak,

m) Personeli idari ve teknik konularda eğitimlere katılmalarını sağlamak, işbaşı eğitimine önem vermek ve turnelerde personelin bilgi düzeyini kontrol etmek,

n) Sorumluluğundaki tesislerde çalışan personelin kullandıkları demirbaşın ihtiyaca göre temin edilmesini sağlamak, bakımlarına gerekli özenin gösterilmesini kontrol etmek, eksikliklerini tamamlamak,

o) Bina araç ve gereçlerin yangından korunması için gerekli önlemleri almak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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