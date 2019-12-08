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Tesislerin yanındaki ağaçlar kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde bulunan İnegölspor Tesislerinin yanındaki kavak ağaçları kesildi.

Tesislerin yanındaki ağaçlar kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde bulunan İnegölspor Tesislerinin yanındaki kavak ağaçları kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegölspor'un antrenman sahası kenarında bulunan yarım asırlık kavak ağaçları, devrilme tehlikesi saçtığı ve bahar aylarında aşırı miktarda polen saldığı gerekçesiyle kesildi. Ağaçların kesilmesi için mahalle sakinlerinden imza toplandığı ileri sürüldü. Ağaçlar motorlu testerelerle ve iş makineleriyle kesilerek taşındı. Ağaçların kesiminin Burhaniye Mahallesi Muhtarlığı ve İnegölspor yetkilileri tarafından yaptırıldığı ileri sürüldü.

Tesislerin yanındaki ağaçlar kesildi

Tesislerin yanındaki ağaçlar kesildi

Kaynak: İHA

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