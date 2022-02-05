TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukları anlattı, yetkililere seslendi: Elektrik faturaları ödenemez hale geldi, zamlar geri alınmalı

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektrikte kademeli tarife sistemine geçildi. Buna göre 150 kilovatsaat sınırını aşanların faturalarına tüketime bağlı olarak yüzde 50 ile yüzde 127 arasında zam uygulanmasıyla belirlenen sınırı aşan esnaf ve vatandaşlar geçen yıla göre zamlı fatura ödediği için büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Bunun üzerine 150 kilovatsaat olan sınır 210 kilovatsaate çıkarılsa da en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi olan esnaf, elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

"KİRADAN GELEN ÇOK ELEKTRİK FATURALARI ÖDENEMEZ HALE GELDİ"

Bu kapsamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların yaşadığı durumu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Bendevi Palandöken, esnafların en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı dile getirerek, kademeli tarife sınırının 210 kilovatsaate çıkarılmasının esnaflara bir katkı sağlamadığını belirtti. Palandöken paylaşımında," Esnafımız en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws’ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi." dedi.

Esnafımız en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws’ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken + — Bendevi Palandöken (@B_Palandoken) February 5, 2022

"EN AZINDAN BELLİ BİR SÜRE ZAMLAR SÜBVANSE EDİLMELİ"

Palandöken şunları kaydetti:

"Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Elektrikteki zamlar geri alınmalı. En azından belli bir süre bu zamlar sübvanse edilmeli."