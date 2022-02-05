TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukları anlattı, yetkililere seslendi: Elektrik faturaları ödenemez hale geldi, zamlar geri alınmalıFak ne demek, TDK'ya göre Fak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ankara Keçiörengücü – Yılport Samsunspor maçı canlı izle | Keçiörengücü - Samsunspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiMetal Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTuzlaspor– Balıkesirspor maçı canlı izle | Tuzlaspor– Balıkesirspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linkiGaziantep FK – Demir Grup Sivasspor maçı canlı izle | Gaziantep FK - Sivasspor Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiReynmen'e büyük şok! Şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş, evinde silah zoru ile gasp edildi!Kara Kaplı Kitap ne demek, TDK'ya göre Kara Kaplı Kitap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Metal İşleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıQueen geri döndü! Hande yener sahnelere bir döndü pir döndü! Sahne kostümünü görenler "Beyaz koltuk örtüsü giymiş" dedi
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukları anlattı, yetkililere seslendi: Elektrik faturaları ödenemez hale geldi, zamlar geri alınmalı

TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukları anlattı, yetkililere seslendi: Elektrik faturaları ödenemez hale geldi, zamlar geri alınmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kademeli elektrik tarifesinde 150 kilowat olan sınırın 210'a çıkarılmasının en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi olan esnaflara fayda sağlamadığını belirterek," Kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi. Elektrikteki zamlar geri alınmalı." dedi.

TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukları anlattı, yetkililere seslendi: Elektrik faturaları ödenemez hale geldi, zamlar geri alınmalı

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektrikte kademeli tarife sistemine geçildi. Buna göre 150 kilovatsaat sınırını aşanların faturalarına tüketime bağlı olarak yüzde 50 ile yüzde 127 arasında zam uygulanmasıyla belirlenen sınırı aşan esnaf ve vatandaşlar geçen yıla göre zamlı fatura ödediği için büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Bunun üzerine 150 kilovatsaat olan sınır 210 kilovatsaate çıkarılsa da en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi olan esnaf, elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. 

TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukları anlattı, yetkililere seslendi: Elektrik faturaları ödenemez hale geldi, zamlar geri alınmalı

"KİRADAN GELEN ÇOK ELEKTRİK FATURALARI ÖDENEMEZ HALE GELDİ"

Bu kapsamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların yaşadığı durumu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. 

Bendevi Palandöken, esnafların en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı dile getirerek, kademeli tarife sınırının 210 kilovatsaate çıkarılmasının esnaflara bir katkı sağlamadığını belirtti. Palandöken paylaşımında,"  Esnafımız en az 800 kilovatsaat elektrik tüketimi yaptığı için kademeli tarifede kademenin 210 kws’ye çıkartılması maalesef esnafımıza fayda sağlamadı. Akaryakıta gelen zamlar başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan artışlar esnafımızı zaten zorlarken kiradan çok gelen elektrik faturaları ödenemez hale geldi." dedi.

 

 

 

TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukları anlattı, yetkililere seslendi: Elektrik faturaları ödenemez hale geldi, zamlar geri alınmalı

"EN AZINDAN BELLİ BİR SÜRE ZAMLAR SÜBVANSE EDİLMELİ"

Palandöken şunları kaydetti:

"Biriken borçlar nedeniyle de yapılandırması bozulan esnafımız zor zamanlardan geçiyor. Elektrikteki zamlar geri alınmalı. En azından belli bir süre bu zamlar sübvanse edilmeli."

TESK Başkanı Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukları anlattı, yetkililere seslendi: Elektrik faturaları ödenemez hale geldi, zamlar geri alınmalı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT