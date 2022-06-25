TESK Başkanı Palandöken'den kurbanlık alacak vatandaşlara uyarı! " Çok dikkatli olmalı"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, uygun fiyatta kurbanlık almak için arayışa girdi. Özellikle fiyatların geçen yıla göre artış göstermesi nedeniyle vatandaşlar ile satıcılar arasında uzun pazarlıklar yaşanmaya başladı. Diğer yandan vatandaşlar internet üzerinden de kurbanlık satışı yapan yerlerle iletişime geçerken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurbanlık alacak vatandaşları uyardı.

Kurban bayramının yaklaşması üzerine kurbanlık arayışları başladı. Fakat vatandaşlar hem kurban pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı. pic.twitter.com/Z6Ao6U3JZW — Bendevi Palandöken (@B_Palandoken) June 25, 2022

Palandöken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kurban bayramının yaklaşması üzerine kurbanlık arayışları başladı. Fakat vatandaşlar hem kurban pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı."