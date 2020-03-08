TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çanakkale en fazla kadın esnaf olan ilimiz”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke genelinde toplam esnaf ve sanatkar içinde kadın esnaf ve sanatkar oranının en yüksek olduğu ilimiz, yüzde 23,8 ile Çanakkale olarak kayıtlara geçti. Çanakkale'yi yüzde 23,5 ile Uşak, yüzde 21,9 ile Balıkesir, yüzde 21,4 ile İzmir ve yüzde 21,1 ile Muğla izliyor" dedi.

Türkiye'nin kalkınması için daha fazla kadın girişimciye ihtiyaç olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Toplam esnaf ve sanatkarlar içerisinde kadın esnaf ve sanatkar oranının en düşük olduğu bölgeler Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi. Siirt, yüzde 4,9 ile kadın esnaf oranının en düşük olduğu il olarak kaydedilirken yüzde 4,9 ile Ağrı, yüzde 5,6 ile Bitlis, yüzde 5,9 ile Şırnak ve yüzde 6,43 ile Hakkari de kadın esnaf oranının en düşük olduğu iller arasında yer alıyor. Oysa bu bölgelerimizde girişimci kadın potansiyelini çok iyi değerlendirmemiz gerek. Ülkemizin kalkınması için daha fazla girişimci kadına ihtiyacımız var. Kadınlarımızı esnaf ve sanatkarlığa özendirmek için gerekli teşvik ve desteklerin artırılmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA