TESK Genel Başkanı Palandöken: Diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında artıyor

Gıda alışverişlerinin arttığı Ramazan ayında israfın da aynı oranda arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında maalesef ciddi boyutlara ulaşıyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Korona virüs yüzünden çok sayıda kişinin işsiz kaldığı ve geçim sıkıntı çektiği bu dönemde bir lokma ekmeği, bir damla suyu bile israf etmemek gerek" dedi.

"İSRAFTAN KAÇINMAK HEPİMİZİN MİLLİ GÖREVİ OLMALI"

Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için vatandaşlara uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birleşmiş Milletler Gıda İsraf Endeksi Raporu'na göre Türkiye'de her yıl 7.7 milyon ton yiyecek ve içecek israf ediliyor. Ülkemiz ne yazık ki dünyada en fazla gıda israfı yapan üçüncü ülke. Vatandaşlarımız bir yandan gıda ürünleri ile hayat pahalılığından dert yanarken, diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli. Özellikle korona virüsle mücadele ettiğimiz bu yıl evlerimizde geçireceğimiz mübarek Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ve kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah'ın rızasını kazanırken, pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak israftan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. Özellikle evde olduğumuz bu günlerde israftan kaçınmak hepimiz için milli bir görev olmalı" ifadelerini kullandı.

"İSRAFTAN NE KADAR KAÇINIRSAN ÜRÜNLER O KADAR DÜŞECEK"

İsraf edilen gıda ürünleriyle yüz binlerce aç insanın doyabileceğini belirten Palandöken, "Diğer aylarda yapılan ekmek israfı, özellikle Ramazan ayında ciddi boyutlara ulaşıyor. Çünkü vatandaşlarımız oruçken ekmeği ve pideyi sıcak tüketmek isteyip iftara yakın saatte ihtiyacından fazla satın alıyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için artan ekmeklerimizi mutlaka değerlendirmeliyiz. Yardım etmenin ve paylaşmanın yolu yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmek olduğunu unutmamalıyız. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere talep düşünce fiyatlar da düşecektir" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı