TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafa verilen destekler 1 yıl daha sürmeli”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kademeli olarak iş yerlerini açtığında ciro ve gelir kaybı desteği gibi desteklerin 1 yıl daha sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Sosyal güvenlik primlerini ödemekte zorlanan esnafın primleri düşürülmeli ve defter tutma hadleri yükseltilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Pandemi nedeniyle en fazla zarar gören esnafın iş yerlerini açtığında desteklerin 1 yıl sürmesinin iyi olacağını vurgulayan (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandeminin tüm dünyanın dengesini değiştirdiğini ve her kesime zorluk yaşattığını söyledi. Bu dönemde esnafın beklentisinin en kısa sürede iş yerlerinin açılması olduğunu ve kademeli olarak açılma müjdesinin tüm esnafı sevindirdiğinden bahsetti.

"MART AYI, ESNAFIMIZ İÇİN İSE DERT AYI"

Tüm sektörlerde canlılığın yaşanacak olması en büyük isteği olduğunu fakat pandemide kazancı olmayan esnafın kademeli olarak iş yerlerini açtığında da toparlanmasının zaman alacağını söyleyen (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dolaylı vergide en büyük kaynak olan esnafımıza verilen tüm destekler 1 yıl süreyle devam etmeli. Bununla birlikte önümüzdeki ay mart ayı, esnafımız için ise dert ayı. Beyannameler ile birlikte yapılandırma taksitleri de çakışıyor. Bundan dolayı borçların faizsiz olarak ötelenmesi esnafa nefes aldırır” şeklinde konuştu.

Ayrıca (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Sosyal Güvenlik primlerinin düşürülmesi ve defter tutma hadlerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.