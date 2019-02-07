TESK Genel Başkanı Palandöken: “Ocak’ta 26 bin iş yeri açıldı, 12 bin iş yeri kapandı”

Ocak sonu itibariyle esnaf ve sanatkâr sayısının 1 milyon 763 bin 715 olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanlara göre esnaf ve sanatkarlarımıza ait 1 milyon 897 bin 797 iş yeri var. Ocak ayında 25 bin 932 iş yeri açıldı, 11 bin 935 iş yeri kapandı. Diğer taraftan 2 bin 927 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicil gazetesinde terkin ilanları yayınlanmadı. Böylece bir ayda esnaf ve sanatkârlara ait iş yeri sayısı 11 bin 70 arttı" dedi.

Yılın birinci ayında iş yeri açılışlarının geçen yılın aynı ayına göre azaldığına, kapanışların ise arttığına dikkati çeken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2018'in Ocak ayında 27 bin 985 iş yeri açılırken, bu yıl Ocak sonu itibariyle iş yeri açılışları 2 bin 53 azalarak 25 bin 932 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azaldı. 2018'in Ocak ayında 10 bin 628 olan iş yeri kapanışları ise bin 307 artarak 11 bin 935 olarak kayıtlara geçti. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Ocak'ta en çok iş yeri açılan meslekler ise 3 bin 295 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, bin 851 ile lokantacılık, bin 533 ile kahvehane, kıraathane, çay ocağı işletmeciliği, bin 70 ile servis aracı işletmeciliği ve bin 26 ile pazarcılık oldu" şeklinde konuştu.

"Nüfusa göre en fazla iş yeri açılışı Çanakkale'de gerçekleşti"

Nüfus yoğunluğuna göre en fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği iller hakkında bilgi veren Palandöken, "Nüfus yoğunluğuna göre en fazla iş yeri açılışları sırasıyla Çanakkale, Artvin ve Muğla'da gerçekleşti. Nüfusa göre iş yeri açılışlarının en az olduğu iller ise Batman, Hakkari ve Van oldu. Yine nüfus yoğunluğuna göre iş yeri kapanışlarının en fazla olduğu iller ise Uşak, Burdur, Çanakkale olarak kaydedildi. Nüfusa göre iş yeri kapanışının en az olduğu iller Kilis, Muş ve Şırnak olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA