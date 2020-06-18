TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yetki belgesi olmayana etil alkol satılmamalı”

Etil alkole internet ve sosyal medya üzerinden ulaşımın bu kadar kolay olmaması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Etil alkol üretim ve ithalatı 2013 ile 2019 yılları arasında tam üç katına çıktı. İnternetten ve sosyal medyadan yaş aralığı fark etmeksizin kolayca alınabilen etil alkol ile özellikle bu dönemlerde dezenfektan yapımı maksatlı alınarak sahte içki yapılıyor. Bu duruma müdahale edilerek tedbir ve denetimler artırılmalı" dedi.

Yetki belgesi olmayanların etil alkole ulaşamaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alkollü içkilerin vergi zamlarının ve dolayısıyla fiyatlarının da artması evde alkollü içki yapımının da artmasına neden oldu. Öyle ki etil alkolün üretim ve ithalatı 2013 yılında 3,1 milyon litre iken, bu sayı geçtiğimiz yıl 9,5 milyon litreye çıkarak üç kat arttı. İnternetten ve çeşitli sosyal medya uygulamalarından, yaş ve litre sınırlaması olmaksızın kolaylıkla temin edilebilen etil alkol şimdilerde ise dezenfektan yapımı nedeniyle de talep ediliyor" diye konuştu.

"2,5 milyar vergi kaybı var"

Etil alkolün bu kadar kolaylıkla temin edilebilir olmaması gerektiğinin altını özenle çizen Palandöken, "Dezenfektan veya alkollü içki yapımı vatandaşların sağlığı açısından tehdit oluştururken, aynı zamanda devletimize de 2,5 milyar lira gibi büyük meblağlarda vergi kaybına neden oluyor. Denetimlerin sıklaştırılarak, yetki belgesi olmayanların etil alkole ulaşması yasaklanmalı. Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik güncellenerek, "etil alkolün piyasaya arzı" maddesine "üretim ruhsatına sahip tesisler" ibaresi ve cezalarla ilgili maddeye ise ağır yaptırımlar içeren cümleler eklenmeli" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA