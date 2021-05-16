Teşkilat 11. bölüm full, tek parça izle |TRT1 Teşkilat yeni bölüm canlı izle

TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta gibi oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisinin 11. bölüm canlı izleme linki araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için Teşkilat 11. bölüm full, tek parça izleme linki ve TRT1 Teşkilat yeni bölüm canlı izleme linkini sizler için derledik. İyi seyirler...

TEŞKİLAT 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |TRT1 TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Suriye'deki Türk konvoyuna düzenlenen saldırının ardından Ankara harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerinin ve hava sahasının korunması için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye gönderilmesi konusunda fikir birliğine varılır. Kasım Fiwari, Zayed Fadi hakkında önemli bilgileri paylaşır.

Ceren, KORAL'ın kurulumuna ait önemli bilgileri almak amacıyla harekete geçer. Fadi'nin muhasebecisi ile iletişim kuran ekip, Fadi'nin Suriye'ye geleceği bilgisini alır ve Fadi'den kurtulmak için zekice plan yapar. Peki Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak?

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TRT1 TEŞKİLAT 11. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ