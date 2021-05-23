Teşkilat 12. bölüm full, tek parça izle |TRT1 Teşkilat son bölüm izle

TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta gibi oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisinin 12. bölüm izleme linki dizinin sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde sizler için Teşkilat 12. bölüm full, tek parça izleme linki ve TRT1 Teşkilat son bölüm izleme linkini sizler için derledik. İyi seyirler...

TEŞKİLAT 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |TRT1 TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE

Leyal’in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar. Fadi’nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir.

Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer. Ceren ise ekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur’a ulaşır. Zehra’yı deşifre etmek için kızı Yağmur’u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye’ye karşı büyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.Saldırı planında Fadi’nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi’dir! Bu gelişme, Fadi’nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!

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TRT1 TEŞKİLAT 12. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ